Вдова Кунгурова дала первый комментарий в день прощания с ним

В Москве прошла церемония прощания с артистом Евгением Кунгуровым, который скончался 8 апреля. Мероприятие прошло на Троекуровском кладбище, однако похороны пройдут в родном городе исполнителя в Заречном в Свердловской области.
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