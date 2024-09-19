ФСБ пресекла деятельность ОПГ, вывозившую граждан Нигерии транзитом через Россию в Европу 

Сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали шестерых членов организации преступной группировки, которые нелегально вывозили граждан Нигерии в европейские страны транзитом через РФ, пишет «Интерфакс».
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