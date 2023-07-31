Пенсии россиян вырастут в 2024 году: расскажем у кого и насколько

фарид сабиров

Эти сказки про то что растут пенсии я уже год не верю. Как началось сво по всем канал только и трындели что пенсии растут почти каждый месяц. В итоге , в связи с тем что пенсия жены 12450 так и не выросла. С трудом дозвонился до пенсионного и предъявил претензии за что мою жену они не наводят и не прибавляют пенсию. Ответ тв им не указ нужен фактический с печатью подписью дакумент и только тогда повысят. А приказа ни единого не было ни за 22 ни за 23 год.