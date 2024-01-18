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The Hill: Запад будет помогать Украине наносить удары по Крымскому мосту

The Hill: Запад будет помогать Украине наносить удары по Крымскому мосту

Цель – лишить снабжения соединения русской армии в Херсонской и Запорожской областях.Страны западного блока, стоящие за спиной Украины, намерены сделать все, чтобы помочь Киеву эффективно атаковать Крымский мост через Керченской пролив.

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