Азербайджанцы провели акцию в центре Новосибирска после смерти раненного полицейским парня

31 мая в Новосибирске несколько десятков азербайджанцев провели акцию после смерти 19-летнего Векила Абдуллаева, который оказывал сопротивление при задержании сотрудниками ДПС в Мошковском районе Новосибирской области, напав на одного из них.
31 мая в Новосибирске несколько десятков азербайджанцев провели акцию после смерти 19-летнего Векила Абдуллаева, который оказывал сопротивление при задержании сотрудниками ДПС в Мошковском районе Новосибирской области, напав на одного из них.
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