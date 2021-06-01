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Азербайджанцы провели акцию в центре Новосибирска после смерти раненного полицейским парня

Азербайджанцы провели акцию в центре Новосибирска после смерти раненного полицейским парня

31 мая в Новосибирске несколько десятков азербайджанцев провели акцию после смерти 19-летнего Векила Абдуллаева, который оказывал сопротивление при задержании сотрудниками ДПС в Мошковском районе Новосибирской области, напав на одного из них.

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Евгений Натесов
Задержать и всем дать срок.
Альбертт
Домой всех кто участвовал отправить непременно без права на возвращение . Пусть у себя права качают , совсем берега попутал .

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