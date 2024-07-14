Анализ ужасающего сценария: 5 млрд человек могут погибнуть в ядерной катастрофе за 72 минуты Ирэн ОрлонскаяВ современной Америке был разработан и детально расписан ужасающий сценарий глобального ядерного апокалипсиса.
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