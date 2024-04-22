Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Чем известен актив и его покупатель? Приватизация «Росспиртпрома»

Чем известен актив и его покупатель? Приватизация «Росспиртпрома»

Чем известен проданный государством «Росспиртпром» и его покупатель Крупнейшего производителя спирта в стране «Росспиртпром» передали в частные руки.

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