В Москве локализовали пожар на площади 1,5 тыс. кв. м

Крупный пожар площадью 1,5 тыс. кв. м, охвативший здание Научно-исследовательского центра электронной вычислительной техники (НИЦЭВТ) на юге Москвы, локализован, сообщили 20 февраля «Известиям» представители МЧС России.
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