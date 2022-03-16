Как уйти на каникулы по автокредиту и отсрочить платежи

Согласно вступившим в силу в России поправкам в законодательство, оформить кредитные каникулы на период до шести месяцев смогут те, кто приобрел автомобиль до 1 марта 2022 года, но столкнулся с неожиданными финансовыми трудностями в этом году.
Согласно вступившим в силу в России поправкам в законодательство, оформить кредитные каникулы на период до шести месяцев смогут те, кто приобрел автомобиль до 1 марта 2022 года, но столкнулся с неожиданными финансовыми трудностями в этом году.
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