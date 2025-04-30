В Татарстане размер скидок на новые авто ниже, чем в большинстве регионов России

В первом квартале 2025 года средняя скидка, которую официальные дилеры были готовы предоставить при покупке нового автомобиля при условии оформления кредита, страхового полиса и сдачи машины в трейд-ин, достигла 21%.
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