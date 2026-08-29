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Царьград

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Минск желает чаще принимать Владимира Путина с визитами

Минск желает чаще принимать Владимира Путина с визитами

Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт заявила, что Минск желает чаще видеть Владимира Путина с визитами.

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