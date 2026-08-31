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Газета.ру

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Депутат Занко: "Единая Россия" оборудует 140 перинатальных центров

Депутат Занко: "Единая Россия" оборудует 140 перинатальных центров

Партия «Единая Россия» намерена оснастить новым оборудованием 140 перинатальных центров и роддомов, более 180 детских больниц и свыше 500 детских поликлиниках в регионах страны.

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