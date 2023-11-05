Медвежий угол
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Медвежий угол

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Как поссорились Владимир Рудольфович с Яковом Иосифовичем

Как поссорились Владимир Рудольфович с Яковом Иосифовичем

Это будет некоторого рода рефлексия на событие. Хотя тут не всё так однозначно©. И гораздо глубже чем кажется на первый взгляд.

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Комментарии
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Сергей Федотов
Не напомнит ли кто, когда Соловьёв вспомнил, что он еврей и рассказал нам об этом?😉 А в матче Соловьёв - Кедми, я за Якова Йосича. Он хотя бы не истеричка, как Соловьёв и не ведёт себя как дешёвый балаганный скоморох, кривляка которого иногда смотреть и слушать противно.
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20 час.
ОТ
Олег Тимофеев
Вова по совету решил прилюдно отползти от партнера. Он от Сата ушел и от Кедми ушел??
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18 час.
оо
олег олейник
Очень внимательно слежу за высказываниями Кэдми и ни разу не обнаружил , что бы он оскорбительно отозвался о России или о народе ! Если и были отдельные критические замечания по сути дела , то они не носили оскорбления или унижения ! Если кто-нибудь и нашёл что-нибудь  прошу прислать письменный источник ! Заранее благодарен !
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18 час.

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