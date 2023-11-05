Как поссорились Владимир Рудольфович с Яковом Иосифовичем

Сергей Федотов Не напомнит ли кто, когда Соловьёв вспомнил, что он еврей и рассказал нам об этом?😉 А в матче Соловьёв - Кедми, я за Якова Йосича. Он хотя бы не истеричка, как Соловьёв и не ведёт себя как дешёвый балаганный скоморох, кривляка которого иногда смотреть и слушать противно.

ОТ Олег Тимофеев Вова по совету решил прилюдно отползти от партнера. Он от Сата ушел и от Кедми ушел??