Это будет некоторого рода рефлексия на событие. Хотя тут не всё так однозначно©. И гораздо глубже чем кажется на первый взгляд.
Как поссорились Владимир Рудольфович с Яковом Иосифовичем
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Сергей Федотов
Не напомнит ли кто, когда Соловьёв вспомнил, что он еврей и рассказал нам об этом?😉 А в матче Соловьёв - Кедми, я за Якова Йосича. Он хотя бы не истеричка, как Соловьёв и не ведёт себя как дешёвый балаганный скоморох, кривляка которого иногда смотреть и слушать противно.
Ответить
20 час.
ОТ
Олег Тимофеев
Вова по совету решил прилюдно отползти от партнера. Он от Сата ушел и от Кедми ушел??
Ответить
18 час.
оо
олег олейник
Очень внимательно слежу за высказываниями Кэдми и ни разу не обнаружил , что бы он оскорбительно отозвался о России или о народе ! Если и были отдельные критические замечания по сути дела , то они не носили оскорбления или унижения ! Если кто-нибудь и нашёл что-нибудь прошу прислать письменный источник ! Заранее благодарен !
Ответить
18 час.
Свежие комментарии