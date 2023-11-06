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Украину усадят за стол переговоров с Россией – киевская пропагандистка 

Украину усадят за стол переговоров с Россией – киевская пропагандистка 

Мировые тенденции складываются не в пользу Украины, которую могут заставить подписать очередной аналог «Минских договоренностей».

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Комментарии
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Лев Добрый
Какие Минские соглашения, только ХЕНДЭ ХОХ и к ногам повелителя просить пощады!👀👍👈😜
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