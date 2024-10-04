Жёсткие диски объёмом 60 Тбайт появятся уже через четыре года благодаря внед...

Жёсткие диски объёмом 60 Тбайт появятся уже через четыре года благодаря внедрению HAMRСогласно прогнозу американской инженерной ассоциации IEEE, до 2028 года объём жёстких дисков (HDD) удвоится до 60 Тбайт, а их продажи увеличатся до 359 миллионов единиц к 2037 году, несмотря на рост популярности SSD.
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