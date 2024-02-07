Нефть поднялась в цене на фоне слабого роста запасов в США Татьяна АрестоваРост цен на нефть 7 февраля наблюдался третий день подряд.
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