Камиль Ларин о победе «Динамо» над «Спартаком»: «Увидел команду, которая может быть чемпионом»

Известный актёр и болельщик «Динамо» Камиль Ларин в интервью поделился мнением о волевой победе бело-голубых над «Спартаком» со счётом 2:1 в матче 7-го тура РПЛ.
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