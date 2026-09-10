Граждане России купили около 200 тонн золота

С момента отмены НДС при продаже инвестиционного золота физическим лицам в 2022 году граждане России приобрели около 200 тонн драгоценного металла, сообщил заместитель министра финансов Алексей Моисеев.
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