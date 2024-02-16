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В Петербурге задержан основатель финансовой пирамиды

На протяжении долгого времени он обманывал инвесторов. Оперативники Управления уголовного розыска Петербургской полиции совместно со СК Выборгского района города задержали основателя экопирамиды «Умная среда» Алексея Варламова.

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