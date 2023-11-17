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Военное обозрение

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Подполковник ЛНР в отставке сообщил о резком росте потерь ВСУ на Краснолиманском направлении

Подполковник ЛНР в отставке сообщил о резком росте потерь ВСУ на Краснолиманском направлении

Одним из наиболее горячих направлений в зоне СВО сегодня является Краснолиманское. Ожесточенные бои между ВС РФ и ВСУ завязались в Кременских лесах – крупнейшем лесном массиве на территории ЛНР.

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