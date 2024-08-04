Опасное солнце угрожает жителям Самарской области 4 августа 2024

Синоптики предупреждают: облака не спасут на 100 % от ультрафиолетового излучения.По данным сервиса Gismeteo, 4 августа в губернии ожидается высокий уровень ультрафиолетового излучения — 6 баллов, который достигнет своего пика в 13:00.