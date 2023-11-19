В Бобруйском районе реализуется проект по строительству мусороперерабатывающего завода (+видео).

´Инвестиции - это развитие регионов´, - об этом говорил председатель Могилевского облисполкома Анатолий Исаченко, отвечая на актуальные вопросы корреспондента ´Белтелерадиокомпании´ в программе ´Вопрос номер один´.
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