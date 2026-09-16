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Старт космических войн? США заявили о размещении орбитального оружия в космосе

Старт космических войн? США заявили о размещении орбитального оружия в космосе

США впервые публично заявили о наличии орбитального оружия для контроля над космическим пространством Министр ВВС Трой Мейнк заявил, что у Штатов есть орбитальное оружие, которое позволит им контролировать космическое пространство, пишет РБК.

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