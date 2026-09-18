Почти 120 тысяч астраханцев уже приняли участие в выборах

Первый день голосования показывает в Астраханской области высокую явку. По данным на 15:00 часов 18 сентября в Астраханской области проголосовал 119 841 человек.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Ревущая колонна в...
- В Астрахани скора...
- СИ Морпех-ветеран СВ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым