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Пункт-А

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Почти 120 тысяч астраханцев уже приняли участие в выборах

Почти 120 тысяч астраханцев уже приняли участие в выборах

Первый день голосования показывает в Астраханской области высокую явку. По данным на 15:00 часов 18 сентября в Астраханской области проголосовал 119 841 человек.

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