Наталья Сергунина: Проект «Активный гражданин» объединил более семи миллионов москвичей

Количество участников проекта «Активный гражданин» превысило семь миллионов. За десятилетие в рамках инициативы было проведено более 6,6 тысячи голосований по вопросам благоустройства, цифровизации, здравоохранения, культуры, транспорта, предпринимательства и многим другим.