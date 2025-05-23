Слово и дело: почему в стране Зеленского-2025 невозможно без слез слушать обещания Зеленского-2019

Роман Рейнекин. Ровно шесть лет назад всеобщий любимец украинцев – от Ужгорода до Харькова – стал президентом Украины, набрав перед этим невиданные в электоральной истории страны 73 % голосов на выборах и объединив казалось бы, навсегда расколотую страну.