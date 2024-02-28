С начала СВО потери ВСУ — свыше 444 тысяч: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 28 февраля 2024 года Юлия СоколоваВ ходе недавнего собрания коллегии в оборонном секторе России, Сергей Шойгу, занимающий пост министра, предоставил данные о потерях украинских военных с начала специальной военной операции.