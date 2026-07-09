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Путин поддержал идею создания малых НПЗ из-за ситуации с топливом

Путин поддержал идею создания малых НПЗ из-за ситуации с топливом

Владимир Путин поддержал идею создания сети мини-НПЗ в ответ на украинские атаки на крупные заводы и поручил привлечь малый бизнес к нефтепереработке, чтобы стабилизировать топливный рынок на фоне дефицита и рекордного роста цен в регионах.

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