Путин поддержал идею создания малых НПЗ из-за ситуации с топливом

Владимир Путин поддержал идею создания сети мини-НПЗ в ответ на украинские атаки на крупные заводы и поручил привлечь малый бизнес к нефтепереработке, чтобы стабилизировать топливный рынок на фоне дефицита и рекордного роста цен в регионах.
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