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ИА Реалист

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Генассамблея ООН: США и Иран говорят о возобновлении переговоров

Генассамблея ООН: США и Иран говорят о возобновлении переговоров

НЬЮ-ЙОРК (ИА Реалист). В ходе недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН США и Иран подают сигналы о возможном возобновлении переговоров.

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