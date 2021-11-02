Вечерняя Москва

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Эксперт рассказал, как SIM-карта может стать наживкой для мошенников

Эксперт рассказал, как SIM-карта может стать наживкой для мошенников

SIM-карта привязывает весь виртуальный мир к своему владельцу. Несмотря на то что сейчас лишь некоторые хранят на ней данные в виде номеров телефонов или другую ценную информацию, мошенники продолжают перехватывать эти сведения для своих целей.

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