На Украине школьников агитируют вступать в ВСУ, а во Франции прошла акция «Россия мне не враг»: информационный хит-парад

Слово РЕДАКТОРА В завершающем октябрьском выпуске информационного хит-парада #всё_как_есть мы узнаем о новых абсурдных попытках «распила» собственной истории, очередных хулиганских выходках украинских активистов за рубежом, милитаристских угрозах Эстонии, новых инструментах набора кадров для ВСУ, а также мирных и конструктивных акциях в поддержку России в Европе.