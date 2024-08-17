Программа поддержки материнства ГК "Дело" подняла коэффициент рождаемости на 20%

Корпоративная демографическая программа, внедренная в прошлом году на всех предприятиях Группы компаний "Дело", принесла свои первые плоды: по итогам 2023 года коэффициент рождаемости внутри крупнейшего субхолдинга компании вырос на 20%.
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