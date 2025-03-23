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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Бостон» проиграл 5 матчей подряд и 13 из последних 16. Клуб идет на 13-м месте на Востоке и отстает от зоны плей-офф на 6 очков

«Бостон» проиграл 5 матчей подряд и 13 из последних 16. Клуб идет на 13-м месте на Востоке и отстает от зоны плей-офф на 6 очков

Сегодня «Брюинс» уступили «Сан-Хосе» (1:3) в регулярном чемпионате НХЛ.  Команда под руководством Джо Сакко набрала 69 очков в 71 матче и идет на 13-м месте в Восточной конференции.

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