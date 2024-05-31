Ямальский врач Токарев: перед отпуском стоит пройти диспансеризацию

Люди ждут отпуск месяцами, но для организма перелет в теплые края может оказаться испытанием. Главный врач ямальского Центра общественного здоровья и медпрофилактики Сергей Токарев в соцсетях призвал земляков пройти диспансеризацию перед поездкой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии