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НЕ НАДО ОБМАНЫВАТЬ РОССИЮ: КОГДА НЕ ПОМОГ ПРЯНИК, МОСКВА ВЗЯЛАСЬ ЗА КНУТ

НЕ НАДО ОБМАНЫВАТЬ РОССИЮ: КОГДА НЕ ПОМОГ ПРЯНИК, МОСКВА ВЗЯЛАСЬ ЗА КНУТ

Было время, когда слаборазвитым странам для того, чтобы втереться в доверие к России и получить от этого выгоду, достаточно было заявить о твёрдом решении приступить к строительству коммунизма.

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