Турция готова поддержать мирные переговоры России и Украины

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан после визита в Киев повторно заявил о готовности Анкары поддержать любые инициативы, направленные на возобновление мирных переговоров между Российской Федерацией и Украиной.
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