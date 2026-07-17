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Турция готова поддержать мирные переговоры России и Украины

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан после визита в Киев повторно заявил о готовности Анкары поддержать любые инициативы, направленные на возобновление мирных переговоров между Российской Федерацией и Украиной.

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