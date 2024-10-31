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Парламентская газета

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«Как в Донбассе отметят День народного единства»

«Как в Донбассе отметят День народного единства»

1 ноября в пресс-центре «Парламентской газеты» пройдет видеоинтервью с членом Комитета Совета Федерации по международным делам, представителем от исполнительного органа государственной власти ДНР Натальей Юрьевной Никоноровой «Как в Донбассе отметят День народного единства» В середине октября в Госдуму был внесен законопроект об урегулировании правового статуса государственных концернов и государственных корпораций, зарегистрированных в ДНР до включения региона в состав России.

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