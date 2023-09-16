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Постекоглу о проблемах Ришарлисона: «Мы думаем: он футболист, у него есть деньги – чего вообще жаловаться? Но деньги не страхуют от жизни»

Постекоглу о проблемах Ришарлисона: «Мы думаем: он футболист, у него есть деньги – чего вообще жаловаться? Но деньги не страхуют от жизни»

Несколько дней назад нападающий заплакал после замены в матче Бразилии с Боливией. Потом он высказался о своей низкой результативности и объяснил ее сложностями в личной жизни.

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