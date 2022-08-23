Военное обозрение

3 108 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валентин Щербаков
    Когда была объявлена СВО, то наш главком заявил, что при поддержке террористического киевского режима будут применять...Глава МИД ФРГ Бер...
  • Александр Лагуткин
    Вылавливать всех, кто обстреливал Донецк, от подносчика снарядов, до отдававших приказы. Всех отловленных убийц сдава...Наши войска взяли...
  • олег олейник
    Продавать ворованное это грех , а покупать ворованное это преступление !В Киеве высказыва...

Джулио Мазарини, фаворит королевы Анны Австрийской и первый министр Франции

Джулио Мазарини, фаворит королевы Анны Австрийской и первый министр Франции

Джулио Мазарини на портрете работы Миньяра В предыдущей статье мы говорили о молодости Джулио Мазарини и его дипломатической карьере, которая в конце концов привела его на службу к Ришелье, высоко ценившего таланты этого итальянца.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх