Джулио Мазарини, фаворит королевы Анны Австрийской и первый министр Франции

Джулио Мазарини на портрете работы Миньяра В предыдущей статье мы говорили о молодости Джулио Мазарини и его дипломатической карьере, которая в конце концов привела его на службу к Ришелье, высоко ценившего таланты этого итальянца.
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