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В США заявили о помешавших Киеву получить ракеты для Patriot российских ударах

Президент Украины Владимир Зеленский хочет построить завод, который будет производить ракеты для ЗРК Patriot, однако энергетика страны практически разрушена в результате российских ударов по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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