Пленный Мусиец: командиры ВСУ открыто продают солдатам наркотики

Замкомандира замкомандира 58-й бригады Вооружённых сил Украины с позывным «Кот» продавал наркотические вещества солдатам на позициях ВСУ в районе Павловки на угледарском участке, заявил пленный Максим Мусиец.
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