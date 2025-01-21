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ЦБ просят обязать банки компенсировать потери граждан от мошенников

ЦБ просят обязать банки компенсировать потери граждан от мошенников

ЦБ просят обязать банки компенсировать потери граждан от мошенников. Обращение с такой просьбой направлено руководителю Банка России Эльвире Набиуллиной главой фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергеем Мироновым.

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