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Как Китай отбирает у нас монополию на Северный морской путь

Как Китай отбирает у нас монополию на Северный морской путь Официальными документами КНР её военное присутствие в Арктике не предусматривается: акцент делается на научных исследованиях, экономическом сотрудничестве, логистике и освоении ресурсов.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Владимир Моргунов
Владимир Моргунов

У нас дефицит бюджета, у КНР ПРОФИЦИТ более одного триллиона двухсот миллиардов ДОЛЛАРОВ ??? Потому и могут ЗАПРОСТО ОТОДВИНУТЬ РФ (С ВЫХОДОМ НА ЛЕДОВИТЫЙ ОКЕНА ) на лидерство КНР (БЕЗ ВЫХОДА НА МИРОВОЙ ОКЕАН) ???? Надо работать (как в Китае) а не болтать...