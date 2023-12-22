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Почетному гражданину Подмосковья Владимиру Овчару исполнилось 83 года

Почетному гражданину Подмосковья Владимиру Овчару исполнилось 83 года

Владимир Овчар родился 22 декабря 1940 года в Бурятской АССР. Он прошел путь от мастера до директора завода и ответственного работника Министерства тяжелого, энергетического и транспортного машиностроения СССР.

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