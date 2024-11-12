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Медведев: европейские политики хотят затащить войну на свою территорию

Медведев: европейские политики хотят затащить войну на свою территорию

Политики стран Европы хотят затащить войну на свою территорию, прививка Второй мировой войны уже не действует.

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Комментарии
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Eduard
Это и нам хорошо,мы вернем часть Европы России, Хватит дарить наши территории подонкам! Мы всё вернем пропитое Лениным,Горбачевым и Ельциным.Легко отдать,трудно вернуть!
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20 час.
Eduard
ЕС для этого и создавали,так как пр отдельности Франция и Германия получали уже!
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20 час.
Eduard
Что бы не быть изолироваными,нужно вернуть часть Российской империи!
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20 час.

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