Медведев: европейские политики хотят затащить войну на свою территорию

Eduard Это и нам хорошо,мы вернем часть Европы России, Хватит дарить наши территории подонкам! Мы всё вернем пропитое Лениным,Горбачевым и Ельциным.Легко отдать,трудно вернуть!

Eduard ЕС для этого и создавали,так как пр отдельности Франция и Германия получали уже!