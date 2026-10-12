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Царьград

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В Самаре рис подорожал на 3,6% за неделю, картофель подешевел на 5%

В Самаре рис подорожал на 3,6% за неделю, картофель подешевел на 5%

В Самарской области за неделю с 29 сентября по 5 октября рис подорожал на 3,59% — до 94,47 рубля за килограмм, тогда как картофель подешевел более чем на 5%, опустившись до 45,43 рубля.

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