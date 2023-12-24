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За визитку Путина времён его работы в Ленсовете предложили более 200 тысяч рублей

Аукцион начнётся менее чем через пять часов. За визитку президента РФ Владимира Путина времён его работы советником по международным связям председателя Ленинградского городского Совета народных депутатов предложили на аукционе более 200 тысяч рублей.

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