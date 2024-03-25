Рассказываем, зачем нужно чипирование собак и кошек и будет ли введена такая обязанность в Беларуси

Консультант управления государственной ветеринарной инспекции Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Сергей Колпаков рассказал, зачем нужно чипирование собак и кошек и может ли быть введена такая обязанность в Беларуси, пишет БЕЛТА.