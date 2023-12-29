Дмитрий Артюхов провел итоговое в 2023 году заседание Совета глав

На повестке были обсуждены итоги работы муниципальных команд, развитие общественного транспорта в регионе, а также планы по созданию лучшей территории детства на Ямале, поддержка военнослужащих и планы по улучшению качества жизни в Волновахе.
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