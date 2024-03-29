Охотник за детьми: как сын Героя СССР воровал и насиловал младенцев

События, окутанные мраком и злом, вновь приходят на первый план, разбудив давно забытый кошмар. История, с которой даже в смутной памяти старших поколений остаются лишь отрывочные фрагменты, вновь вырывается на поверхность, чтобы напомнить о своей бесчеловечности, рассказывают журналисты сайта ftimes.