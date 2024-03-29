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Охотник за детьми: как сын Героя СССР воровал и насиловал младенцев

Охотник за детьми: как сын Героя СССР воровал и насиловал младенцев

События, окутанные мраком и злом, вновь приходят на первый план, разбудив давно забытый кошмар. История, с которой даже в смутной памяти старших поколений остаются лишь отрывочные фрагменты, вновь вырывается на поверхность, чтобы напомнить о своей бесчеловечности, рассказывают журналисты сайта ftimes.

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